Due giorni a tutto swing. Lezioni e musica per ballare insieme

Civitanova ospita domani e domenica due giorni dedicati allo swing, nello spazio all’aperto del Lido Cluana. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato al turismo, ha debuttato lo scorso anno grazie all’organizzazione dell’associazione "Swing dance family". Come per la prima edizione, anche quest’anno ci sarà la possibilità di mettere in pratica i passi appresi durante lo stage, immergendosi nelle suggestive atmosfere retrò. In entrambi i pomeriggi si terranno, infatti, lezioni di approfondimento con due coppie di insegnanti ospiti da Milano e Prato, cui seguiranno due serate danzanti. In contemporanea, nella palazzina Lido sud sarà possibile visitare un’esposizione che ripercorre la storia delle danze swing. Domani, dalle 21 davanti alla palazzina Lido Sud suonerà il quartetto jazz dei Pepper and the Jellies, con lezione gratuita "primi passi" (alle 21) ed esibizione di ballerini professionisti ospiti dell’evento. Domenica primo settembre, dalle 19, al balneare Antonio, si continuerà a ballare sulle note swing e rock’n roll selezionate da Simone Cintio, dj e insegnante storico della Swing Family, e si terrà un’altra lezione gratuita "primi passi" (alle 19.30).