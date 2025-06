Due giorni all’insegna della magia col debutto di "Solstizio d’estate"

Si veste di magia con la prima edizione del Solstizio d’estate. Domani e domenica ospite d’onore sarà il maestro Daniele Procacci, concept artist e illustratore internazionale per cinema e teatro: si esibirà e realizzerà le sue opere all’oratorio San Filippo Neri. E domenica premierà con un suo dipinto il primo classificato al concorso di Miss e Mister strega/stregone.

Il gruppo A.C.M.E presenterà la casa della famiglia Addams. Al binario 9/3-4 destinazione chiostro Sant’Agostino gli amici di Hogsmeade aspetteranno tutti gli aspiranti stregoni. Si terranno corsi di magia con la professoressa McGranitt, miss Lavender, Bellatrix Lestrange. La magia prosegue per le vie del paese con la presenza del medium Alessandro Zucconi.

Il gruppo A.S.S.O si esibirà in vari spettacoli e danze di fuoco in piazza Gentili e nelle vie del paese. A concludere la serata di domani la Silent Music Radio Arancia e due dj, Ricky Esse e Michy Tee, accompagnati dalla vocalist Tamara Taylor. Domenica alle 16.30 "Viaggio musicale alchemico" con i Nirmalam, ovvero Fabio Roccagli e Francesca Rosa. Non mancherà l’area food. La festa domani inizia alle 15.30, mentre domenica alle 11. Entrambe le serate, alle 21, spettacoli di fuoco.