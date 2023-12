Due giorni col Presepe vivente. La natività anima il centro storico

Dopo il grande successo dell’edizione post pandemia dell’anno scorso, torna il Presepe vivente, un classico del Natale morrovallese. L’edizione numero 24 è in programma nelle giornate di martedì 26 dicembre e lunedì primo gennaio dalle 16 alle 19.30, con l’organizzazione della Pro Loco Morrovalle e il patrocinio del Comune. Per due pomeriggi, il borgo antico si trasforma in un meraviglioso villaggio d’altri tempi dove riscoprire antichi mestieri e abitudini del passato grazie al lavoro certosino degli oltre cento figuranti. Le vie del centro storico si popoleranno di fabbri, falegnami, ciabattini, mercanti, pastori e altro ancora, come una grande teatro a cielo aperto con centinaia di figuranti. Il percorso si articola lungo tutto il reticolo di piazze e vicoli del salotto buono della città, tra raffigurazioni in costume e punti di ristoro con bruschette e vin brulè, fino ad arrivare alla capanna della Natività, animata dai personaggi e dagli animali della tradizione. L’intero percorso dura circa un’ora e per il ritorno al punto di partenza sarà messo a disposizione un bus navetta. Per l’occasione, anche quest’anno sarà aperto il Museo internazionale dei presepi "Don Eugenio De Angelis" in vicolo Bonarelli, uno scrigno che nei suoi sei ambienti accoglie circa 800 presepi provenienti da tutto il mondo, un unicum a livello mondiale. Per informazione contattare la Pro Loco Morrovalle allo 0733.222913 o 380.2089886 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13).

d. p.