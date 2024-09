Due giorni con i classici del rock. Arriva il "Wild Things Festival"

Un weekend ispirato alla musica garage e beat dagli anni ‘60 in poi, e molto diffusa tra gli appassionati della musica rock e in vinile, quello che si appresta a vivere Recanati con la prima edizione del "Wild Things Festival" realizzato dall’Arci Macerata, Araghost Records, Surfin’ Love, Go Down Records, Soundpark e vari sponsor locali.

Si parte domani al Passepartout Libreria Café, in piazzale Patrizi, dove alle 19 ci sarà la presentazione del libro di Antonio Nucci "La battaglia delle Falene", l’esibizione della band romagnola tutta al femminile Small Town Tigers reduce da un importante tour inglese e il dj set filologico di Rudi Borsella.

Il giorno dopo, sabato, nel suggestivo cortile di palazzo Venieri, a esibirsi sul palco dalle 17 in poi saranno varie band rock’n’roll rappresentative e di spicco della scena marchigiana e nazionale, tra cui Mad Dogs, Erotik Twist, Autumn Electric Colors, Lisa Beat and the Liars (nella foto), Eazy Chills e alle 22 l’attesissima band headliner "The Stems", ospite direttamente dall’Australia.

La serata sarà arricchita da vari espositori e stand musicali e vintage, food and drink. A seguire, dalla mezzanotte in poi il dopo festival potrà essere seguito in tre location diverse della città con pregiate selezioni di dischi in vinile dei vari generi: Circolo Arci La Serra ai giardini pubblici, Kuriketto bar a vino e Passepartout Libreria Café.

Due giorni da non perdere per gli appassionati della musica rock.

a. t.