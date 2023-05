Due giorni con il maestro Parisi

Oggi e domani il maestro Rocco Parisi, interprete di rilievo nella musica contemporanea e innovatore della tecnica strumentale del clarinetto basso, sarà di nuovo presente a Camerino per tenere il secondo incontro della master annuale all’Istituto musicale Nelio Biondi. La master annuale alla quale partecipano studenti di clarinetto basso e di clarinetto si arricchisce in ogni incontro di un evento collaterale aperto a tutti, dando così la possibilità a molti giovani clarinettisti di incontrare il maestro Parisi chiedere consigli e perché no suonare insieme come sarà domani. Alle 15 all’auditorium dell’accademia della musica è in programma il "Clarinet Marathon Day" un incontro musicale per tutti i clarinettisti che avranno modo di effettuare una prova o lezione aperta con il "coro di clarinetti" che si formerà con tutti i partecipanti all’iniziativa. La partecipazione è completamente gratuita.