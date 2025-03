Due giorni con la Tirreno-Adriatico. Cambia la viabilità lungo il percorso

Cambia la viabilità per la Tirreno-Adriatico. Domani a Tolentino si prevede il passaggio della corsa tra le 12.27 e le 12.39, e la sospensione della circolazione avrà inizio alle 11.15 e terminerà tra le 12.45 e le 13. Le vie interessate sono via Madre Teresa di Calcutta, viale Buozzi (con divieto di sosta e rimozione forzata dalle 9 alle 13), via Terme Santa Lucia, SP 127, provinciale Tolentino - San Severino. Interessate a limitazioni anche tutte le vie che confluiscono in queste strade. Sabato sarà la volta della tappa Cartoceto-Frontignano. A Castelraimondo saranno interessate la Muccese, viale Europa, largo della Libertà, la 361 e la Castelraimondo–Camerino. Il passaggio è previsto dalle 15 alle 15.40 circa.