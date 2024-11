Due giorni con "Pianorama". I concerti del musicista Arevalos in scena al teatro La Rondinella

Il pianista di fama internazionale, Matteo Ramon Arevalos, è pronto a incantare il pubblico di Montefano con due concerti esclusivi nell’ambito della rassegna "P(i)anorama", al teatro La Rondinella dopodomani e domenica. Dopodomani alle 21.15 il concerto "Synusonde", connubio tra il pianoforte classico e la musica elettronica: Arevalos, con il compositore e sound designer Paolo F. Bragaglia, darà vita a una performance innovativa che esplora le potenzialità sonore dello strumento. L’evento sarà arricchito dalle scenografie digitali di Marco Bragaglia, che creerà quadri visivi in tempo reale. Domenica alle 17.30 "Teleion - Frammenti di musica greca antica" vedrà Arevalos collaborare con la cantante e attrice Camilla Lopez (foto). Insieme, presenteranno un programma dedicato alla musica dell’antica Grecia, che ha già riscosso un grande successo al Ravenna Festival. Una riscoperta di melodie storiche, con brani tratti da papiri e lapidi risalenti dal 400 a.C. al 150 d.C. Il concerto, sottotitolato "concerto per Veragra", rende omaggio all’antico nome romano di Montefano. La performance sarà una combinazione di voce, pianoforte preparato e percussioni, utilizzando strumenti elettronici come lo shruti box e la tanpura per evocare atmosfere che uniscono il passato al presente. Biglietti e informazioni: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per ragazzi fino a 12 anni e soci dell’associazione culturale La Rondinella); abbonamento per entrambi i concerti 14 euro. I biglietti possono essere acquistati direttamente al teatro La Rondinella.