Due giorni con "Salotto DiVino" tra cibo, musica e artisti di strada

Potenza Picena si prepara ad ospitare l’iniziativa "Salotto DiVino", interamente dedicata al vino e in programma tra sabato e domenica. Il centro storico vestirà a festa con l’inconfondibile stile bohémien, partendo da via Tripoli e includendo in questa nuova edizione anche via Piave e le celeberrime "scalette". Ci saranno artisti di strada, musica dal vivo, locande con prodotti tipici, 13 cantine marchigiane, mercatini a tema e mostre: questi gli ingredienti della due giorni che ha come obiettivo quello di valorizzare il territorio, con oltre 70 volontari coinvolti nell’organizzazione.

Il tutto è promosso dall’associazione commercianti e artigiani "I Piceni" e dal Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Aurora. "Un evento davvero significativo per la nostra stagione autunnale – dice l’assessore al turismo e alla cultura, Michele Galluzzo – che riesce a conciliare la tradizione con la capacità di stupire, ogni anno, in maniera sempre nuova. Segno di un dinamismo e di una vivacità che sono ricchezza per tutto il centro storico". Si partirà già da domani con l’inaugurazione in anteprima della tradizionale esposizione a tema, allestita nella sala Boccabianca: quest’anno sarà la mostra di pittura e poesia "Via le Nuvole dagli Occhi" di Valentina Menghini con le parole di Beatrice Monceri.

Tra le novità dell’edizione 2025 c’è la via dell’illusione, con una mostra a cura del Fotoclub Potenza Picena e la possibilità di approfondire la fotografia minutera grazie alla presenza dell’associazione fotografica "StampiAMOinbianco&nero – Circolo Fotografico". E ancora: il format "Chiacchiere da Salotto" con la blogger di "Racconti di Marche" Nadia Stacchiotti, che aprirà domenica alle 16, coinvolgendo le cantine presenti. Sempre la domenica, spazio per i più piccoli con il laboratorio a tema, dedicato al vino, "Giochi in Salotto".