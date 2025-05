Due giorni dedicati ai bambini

Porto Recanati si prepara a vivere un fine settimana speciale dedicato ai più piccoli tra letture all’aria aperta, laboratori creativi, spettacoli e giochi. Si comincerà sabato alle 17 con "Letture al Parco", organizzato dalle volontarie del gruppo "Nati per leggere", in collaborazione con i comitati di quartiere. L’iniziativa, rivolta alle famiglie con bambini da zero a sei anni, si terrà al parco dell’Amicizia in via Brodolini.

Domenica invece, in corso Matteotti ecco "Bambini al Porto", una grande festa dalle 8 fino alle 20. Il centro ospiterà il coloratissimo mercatino MyLove Eventi, dove sarà possibile trovare articoli dedicati ai bambini e partecipare a laboratori artigianali. Dalle 11 alle 19 sarà presente anche l’attesissimo Heroes Bus: il magico bus dei supereroi porterà in città quindici figuranti in costume, pronti a giocare e a scattare foto con i bambini.

La giornata sarà poi arricchita da laboratori musicali e manuali. Alle 10.30, il corpo bandistico Verdi aprirà la mattinata con un festoso giro per le vie della città. Dalle 11 alle 12, la banda cittadina coinvolgerà i più piccoli in un laboratorio musicale per scoprire alcuni strumenti. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, l’artista Sergio Carnevali e i volontari dell’associazione Anni d’Argento guideranno i bambini in laboratori creativi dove fantasia e manualità si fonderanno in un’esperienza colorata e divertente.