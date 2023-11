Due giorni dedicati alla bellezza del mondo naturale

"Reincanto, solo lo stupore conosce" è il tema dell’iniziativa in programma a Camerino domani e martedì: una due giorni sulla bellezza del mondo naturale e del suo significato per la società, organizzata da Unicam in collaborazione con la Pontificia Università Antonianum e il ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini delle Marche. Domani mattina si parte con i saluti del rettore Leoni, cui seguirà la lectio magistralis di Silvano Petrosino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel pomeriggio Andrea Bizzozero e Carlos Salto della Antonianum e Andrea Piccaluga della Scuola di Studi Superiore Sant’Anna di Pisa. Martedì Antonino Clemenza della Pontificia Università Antonianum e i prof. Unicam Andrea Catorci e Claudio Pettinari. Infine Fra Sergio Lorenzini, ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini Marche e padre Giuseppe Buffon, vicerettore della Antonianum.