Due giorni di degustazioni e musica A Sarnano c’è la festa del ciauscolo

di Lorenzo Fava

Sabato e domenica arriva a Sarnano la quarta edizione della festa del ciauscolo. L’evento fa parte del gran tour delle Marche di Tipicità e, organizzato con sostegno di Confartigianato, chiamerà nel centro storico cittadino diversi produttori. Il ciauscolo, uno dei più particolari e apprezzati cibi marchigiani, ha un gran numero di varianti: ognuna delle norcinerie che saranno presenti a Saranano ne proporrà alcune, provando abbinamenti all’interno dei percorsi di degustazione fra piatti tipici, vino, birra e musica previsti dalla festa, segnalata anche da Skytg24 come una delle sagre italiane da non perdere nel mese di settembre.

Donato Bevilacqua, de La Ricreazione, società che ha organizzato l’evento, sottolinea: "Dal 2019, la crescita è stata evidente. La peculiarità di questa festa è proprio la possibilità di incontrare direttamente i produttori presenti che raccontano e rappresentano la nostra terra attraverso i loro prodotti. Sono profondamente convinto che enti e istituzioni debbano sempre più puntare ad un turismo incentrato sulle specificità del territorio". Il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili, racconta: "Sarnano non può che essere orgogliosa di questa festa, diventata in pochissimi anni un must dell’entroterra maceratese. Ad allietare gli avventori ci saranno gruppi musicali locali, La Racchia e la banda Monti Azzurri; terremo in occasione della festa musei e pinacoteca aperti, come pure il percorso della Via delle cascate. Occasioni come questa vanno cercate e create, in ottica turismo e quindi economia". "La Festa del Ciauscolo – ha aggiunto Angelo Serri, direttore di Tipicità – è una delle trenta tappe del Grand Tour delle Marche, circuito che da giugno a settembre percorre la regione alla ricerca degli aspetti più significativi. Il ciauscolo è un’eccellenza straordinaria ma soprattutto è un’esclusività del nostro territorio, una delle icone che caratterizzano la gastronomia marchigiana. Siamo lieti di affiancare questa manifestazione che è molto ben organizzata e si svolge in un contesto di altissimo valore storico, artistico e ambientale".

"Con grande soddisfazione – prosegue Serri – abbiamo promosso l’evento e questo meraviglioso prodotto locale a livello nazionale con l’inserimento della festa nel portale del Ministero del Turismo italia.it. L’enogastronomia è una fondamentale chiave di accesso al territorio, un richiamo per i turisti". Lucia Biagioli, responsabile dei settori turismo e commercio di Confartigianato, ricorda che "sposiamo e sosteniamo con convinzione questo tipo di eventi e per l’occasione abbiamo voluto riproporre Aperigusto che mette in rete più di 30 aziende tra bar, ristoranti, negozi. Saremo presenti all’interno della festa anche con una rappresentanza di aziende dell’agroalimentare". "Siamo felici di essere partner e sostenere anche quest’anno una manifestazione così importante – ha concluso il presidente di Confartigianato, Enzo Mengoni –. È un’occasione di promozione straordinaria. Un prodotto così unico merita sicuramente di essere sempre più conosciuto e apprezzato".