Due giorni di Tirreno-Adriatico: ecco i comuni dove passerà

Oggi e domani la provincia è attraversata dalla Tirreno-Adriatico, la corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. La tappa odierna, la quinta, che si conclude con l’eroica salita di Sarnano-Sassotetto, tocca San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Gualdo. Nel primo Comune dalle 13.40 saranno chiuse al traffico: S.S. 78 Picena all’incrocio con S.P. 59 Lambertuccia tra la strada comunale cimitero Colle e Re Norcino; S.P. 59 Lambertuccia all’incrocio con la S.P. 45 Faleriense-Ginesina, nel tratto Re Norcino, direzione San Ginesio, Porta Picena, Passo San Ginesio. A Sant’Angelo in Pontano dalle 13.30 a fine corsa saranno interdette al transito la S.P. 45 tra l’incrocio con la S.S. 78 (Passo Sant’Angelo) fino alla S.P. 56 (Fonte Santa Lucia); e la S.P. 56 tra Fonte Santa Lucia e la fine del territorio comunale. Sospensione temporanea del traffico veicolare e pedonale dalle 14 alle 15.40 a Gualdo su S.P. 56, S.P. 52, Via Strada, S.P. 119. Mentre domani, per la sesta tappa, cambia la viabilità a Recanati, Macerata, Treia, Appignano, Montecassiano e Montefano. A Treia scatta il divieto di transito dalle 11.30 circa lungo i seguenti tratti viari: S.P. 53 Murat (Madonna del Ponte) - S.S. 361 Septempedana (Passo di Treia 1ª e 2ª rotatoria) - S.P. 128 Treiese (Treia via Carlo Didimi, Borgo Vittorio Veneto - Chiesanuova: Via Dei Caduti e Via Don Luigi Sturzo) - S.P. 25 Cingolana. Le strade interessate dalla gara ciclistica verranno riaperte al transito 15 minuti dopo il passaggio del fine corsa. Montecassiano sarà interessata dal passaggio in due momenti: il primo passaggio percorrerà la frazione di Sambucheto e alla rotatoria girerà verso Madonna del Monte, e il tratto sarà chiuso alla circolazione dalle 11.30 alle 12.30 circa. Nel secondo passaggio i ciclisti percorreranno la S.P. Montecassiano-Cimarella, attraverseranno la frazione Vissani fino ad arrivare a Montecassiano, per poi riprendere la 361 in direzione di Montefano. In questo caso il tratto sarà chiuso dalle 12.30 alle 13.30 circa. Per domani è stata predisposta per sabato la chiusura anticipata alle 10.50 della scuola primaria "A. Moro" al plesso scolastico in via Carducci. Resta invariato l’orario di uscita per la scuola secondaria di I grado "G.Cingolani".