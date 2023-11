Due giorni per riscoprire il salto alla corda

Era un gioco da bambini, poi il tempo ha cancellato tutto e la tradizione, per lo meno dalle nostre parti, è finita in archivio. Oggi c’è chi la recupera e ne fa uno spettacolo che è anche educativo e formativo. Il gioco è il salto alla corda, a recuperarlo è l’Associazione sportiva Asd Rope skipping Marche, fondata e presieduta a Civitanova da Natalia Miltakyte. Oggi e domani la stessa associazione organizza un camp intensivo di tale disciplina, con la partecipazione di Valery Tichoplav, campionessa di salti tripli, Chiara Canoci, giudice internazionale, ed Iris Lecci, istruttrice della disciplina. Gli amanti dello sport e del fitness avranno l’opportunità d’immergersi in un weekend dedicato al salto della corda, attività fisica coinvolgente e molto divertente. Le attività si svolgeranno oggi nella palestra Exe Fit (in via Enaudi 394) e domani al Varco sul Mare. Il camp è stato progettato per le persone che desiderano scoprire il salto della corda quale forma di fitness e per gli esperti che cercano di migliorare le proprie abilità. L’evento è patrocinato dall’Assessorato allo Sport. Per informazioni 348 7580796.

g. f.