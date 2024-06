Due giorni tra mostre e letture. A Pollenza c’è "So... star tra i libri"

Fine settimana tra libri e mostre mercato a Pollenza con il festival letterario "So… star tra i libri". Si comincia oggi alle 16.30, con l’inaugurazione della mostra-mercato nel chiostro dei SS. Francesco e Antonio dove saranno presenti alcune case editrici marchigiane e artigiani locali. In contemporanea, sarà aperta – nei locali di via Roma 73-75 – la mostra fotografica "La carovana dell’arte salvata" a cura di Legambiente Marche e con gli scatti di Luca Marcantonelli e Lucia Paciaroni, che ripercorrono le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei beni culturali custoditi in chiese, musei e pinacoteche nei comuni colpiti dal sisma. Alle 17 appuntamento con la presentazione di "Se un coccodrillo bussasse alla vostra porta" di Massimo De Nardo con le illustrazioni di Gio Pistone. Subito dopo la presentazione del libro, si terrà il "laboratorio creativo di incontri tra parole, colori, carta e… odor di rosmarino!" a cura di Stefania Pietrani e del comitato organizzativo. È consigliata la prenotazione a sostartrailibri@gmail.com. Alle 18.30 è il turno dei ragazzi dai 10 anni con la presentazione del fumetto Nove Maghi di Trincea Ibiza e il laboratorio di fumetti a cura di Jazz Manciola e TommyGun. In questo caso è necessaria la prenotazione scrivendo a sostartrailibri@gmail.com. Alle 21 si terrà la presentazione del libro "L’olivastro" di Marta Zura-Puntaroni, accompagnata dagli intervalli musicali di Nazzareno Zacconi. Domani il festival si aprirà con Alessandro Riccioni che proporrà una presentazione itinerante dell’albo La strada (Lupoguido) e di altre storie. "Dove ci porta la strada… tra vicoli e ciottoli", rivolto alle famiglie con bambini e bambine e a tutti coloro che avranno voglia di immergersi in maniera insolita nel paese. "So… Star tra i libri" si chiuderà con un dialogo tra Matteo Petracci, autore di "Partigiani d’oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana" e Sonia Maria Luce Possentini, autrice di "Nome di battaglia Nero". Nella due giorni bar, pub e ristoranti proporranno aperitivi e cene a tema letterario.