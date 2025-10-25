Due giorni tra sport e prevenzione

Sport, benessere e solidarietà, Civitanova si tinge di rosa con il primo evento Fipsas e Komen Italia, in programma l’8 e il 9 novembre. Un appuntamento nato dalla sinergia tra la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Komen Italia, l’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno e promotrice della Race for the Cure e che si fregia del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iniziativa, che mira a promuovere l’attività fisica come strumento fondamentale nel percorso di recupero e benessere delle donne che affrontano o hanno affrontato il tumore del seno, è stata realizzata grazie al contributo di Alessandra Fioretti, del direttivo della Società Operaia Garibaldi, che ha coinvolto le associazioni locali Ginestre e Sted di Civitanova Alta.

Previste attività acquatiche con le ‘Donne in Rosa’, che saranno protagoniste di esperienze a contatto con il mare, uscite a bordo di barche da pesca e pratica del kayak. Inoltre, cicli di laboratori interattivi focalizzati sul benessere. Le partecipanti avranno l’opportunità di seguire sessioni di medical coaching e psicologia, usufruire della consulenza di una nutrizionista e lasciarsi coinvolgere dalla Tango Terapia grazie alla partecipazione dell’associazione Asso Oltretango.