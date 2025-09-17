Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Macerata
CronacaDue giovani nei guai per droga
17 set 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Due giovani nei guai per droga

Fermati dai carabinieri per un controllo hanno reagito in maniera nervosa. Ritirata anche una patente

I carabinieri in azione

I carabinieri in azione

Controlli antidroga da parte dei carabinieri, due giovani nei guai. In particolare, i carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno segnalato alla prefettura un giovane residente in un comune del maceratese, fermato dai militari a Monte San Giusto mentre circolava in sella al suo scooter. Il ragazzo fin da subito apparso è immotivatamente agitato e i carabinieri, quindi, hanno proceduto a controlli più approfonditi. All’interno del vano porta oggetti del motorino, è stato rinvenuto circa un grammo di hashish, nascosto in un sacchetto di plastica. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti, mentre l’hashish rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Come previsto per chi ha la disponibilità di un veicolo a motore e viene trovato con stupefacente, gli è stata anche ritirata la patente. A Montecassiano, invece, i carabinieri della sezione radiomobile, alle prime luci dell’alba, hanno fermato e controllato un giovane residente anche lui nel maceratese, che vagava per le vie del centro. Il ragazzo, apparso nervoso durante il controllo, è stato perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente circa un grammo di hashish. La sostanza, ritenuta per uso personale, è stata sequestrata e il giovane segnalato alla prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti.

