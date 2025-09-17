Due giovani nei guai per droga

Controlli antidroga da parte dei carabinieri, due giovani nei guai. In particolare, i carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno segnalato alla prefettura un giovane residente in un comune del maceratese, fermato dai militari a Monte San Giusto mentre circolava in sella al suo scooter. Il ragazzo fin da subito apparso è immotivatamente agitato e i carabinieri, quindi, hanno proceduto a controlli più approfonditi. All’interno del vano porta oggetti del motorino, è stato rinvenuto circa un grammo di hashish, nascosto in un sacchetto di plastica. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti, mentre l’hashish rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Come previsto per chi ha la disponibilità di un veicolo a motore e viene trovato con stupefacente, gli è stata anche ritirata la patente. A Montecassiano, invece, i carabinieri della sezione radiomobile, alle prime luci dell’alba, hanno fermato e controllato un giovane residente anche lui nel maceratese, che vagava per le vie del centro. Il ragazzo, apparso nervoso durante il controllo, è stato perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente circa un grammo di hashish. La sostanza, ritenuta per uso personale, è stata sequestrata e il giovane segnalato alla prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti.