Due grossi cani scappano da casa. Caos e aggressioni sul lungomare

Un maremmano e un pastore tedesco scappano da una abitazione e creano caos e scompiglio sul lungomare sud. Una donna aggredita e un’altra caduta a terra, mentre cercavano di difendere il loro amico a quattro zampe, e tre cani aggrediti. Già alle 5.30 ieri i due grossi cani erano notati nei pressi della sbarra a nord del porto. Sul lungomare sud si sono susseguite le aggressioni. Prima una donna con un bovaro del bernese, nel tentativo di difenderlo, è stata fatta cadere da uno dei due cani. Stessa cosa per un’altra civitanovese a spasso con il suo animale. A un’altra ancora è andata bene perché il suo cane, alla vista di quei due, si è messo a terra, in posizione di resa, e non ha subito aggressioni. Una passante vedendo la scena ha preso il suo cagnolino in braccio ed è scappata in spiaggia. Un familiare della prima vittima ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e in supporto la polizia locale, che sono riusciti a bloccare i due cani e a legarli in attesa del servizio veterinario dell’Ast. I cani erano scappati dall’abitazione di un civitanovese, al quale si è risaliti attraverso il microchip. È stato necessario chiudere al traffico il lungomare per bloccare i due animali.

Chiara Marinelli