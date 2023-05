Due importanti apparecchiature donate all’Istituto ’Divini’

Cerimonia all’Itts ’Divini’ con i rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata e dell’azienda settempedana Novavetro, leader nella produzione del vetro. L’Istituto, rappresentato dal dirigente Sandro Luciani, da docenti e alunni della specializzazione di Meccanica, ha voluto ringraziare le due realtà territoriali per le importanti donazioni che consentono di migliorare l’offerta formativa rivolta agli studenti. In particolare, la Fondazione ha fornito un simulatore di saldatura ‘’Weld Vr Simulator’’, che consente di eseguire simulazioni dei diversi tipi di saldatura in tutta sicurezza, mentre la Novavetro ha contribuito fornendo 20 pc portatili con relativo carrello di caricamento. Hanno partecipato all’iniziativa Donatella Pazzelli, membro uscente del CdA della Fondazione, e l’imprenditore dell’azienda Novavetro, Samuele Lucentini. Le targhe consegnate nell’occasione sono state realizzate da Roberta Sorrentino, docente della specializzazione Grafica e Comunicazione.