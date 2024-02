’Due in cucina’ di Emergency: pasti gratis nelle zone di guerra

Domani all’osteria San Nicola di Tolentino prima serata culinaria di Emergency per sostenere il progetto che consentirà di fornire pasti gratuiti negli ospedali in vari paesi del mondo. Il lavoro di Emergency, che in 30 anni di attività ha curato quasi 13 milioni di persone, si può realizzare grazie all’impegno umanitario degli operatori e alla generosità di migliaia di sostenitori e di volontari. Fra marzo e aprile ci sarà, all’osteria, una gara di cucina, "in due ai fornelli", in cui a cucinare saranno i simpatizzanti e volontari dell’associazione, insieme al cuoco del ristorante. Tutte le attività organizzate dai volontari di Emergency sul territorio - le cene, il negozio di Natale con la vendita dei panettoni e delle colombe a Pasqua - hanno lo scopo di finanziare i progetti nel mondo. Oltre a queste attività i volontari di Emegency, su richiesta delle scuole, propongono attività di educazione ai diritti umani e alla pace, valori che, oggi più che mai, non possono essere trascurati. "L’unica soluzione possibile per un mondo senza guerra è quella che si fonda sull’uguaglianza e sul rispetto dei diritti umani, sulla cura delle vittime, una persona alla volta" come ha insegnato Gino Strada. Per informazioni ci si può rivolgere al coordinatore provinciale Roberto Fontenla al 3357282133 o scrivere a macerata@volontari.emergency.it. Cure gratis, per Emergency, significa infatti anche pasti gratis: oltre all’intervento chirurgico, la visita medica, le terapie e le protesi per le vittime della guerra in paesi come Sudan, Sierra Leone, Uganda, Eritrea, Iraq o Afghanistan. Le prossime serate de "In due in cucina" saranno il 14 marzo a Civitanova mentre il 22 marzo, il 5,12 e 19 aprile si tornerà all’osteria San Nicola di Tolentino.