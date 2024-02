Due incidenti in contemporanea

Schianto fra due auto ieri verso le ore 8 lungo la provinciale SP82 che collega Recanati con Montefano. In contrada Castelnuovo, una Mercedes Vito e una Suzuki SX4 sono venute in collisione per cause tutte da accertare da parte dei carabinieri di Recanati. Fortunatamente i conducenti delle due autovetture non hanno riportato lesioni gravi, tanto che per loro non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale, ma i due mezzi hanno subito ingenti danni. Da quanto si è appreso la Mercedes Vito, alla cui guida un uomo, viaggiava in direzione Recanati e aveva iniziato la manovra di svoltare a sinistra per immettersi nel viottolo che conduce alla sua abitazione quando, dalla parte opposta di marcia, stava arrivando la Suzuki con al volante un giovane. Altro incidente, sempre nella mattinata di ieri, all’incirca alla stessa ora, in località Tre Archi di Loreto, sotto la collina Montironi. Una Renault Twingo, alla cui guida una ragazza, nell’affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato su di un fianco. Per lei è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti. Rilievi della Polizia municipale.