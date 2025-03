Due incontri sulle donne nell’opera lirica

Domani, a partire dalle 11, l’associazione Amici dello Sferisterio sarà protagonista di una giornata dedicata alle donne nell’opera. Con il critico musicale Fabio Larovere (foto) si inizierà alla Mozzi Borgetti con la conferenza "Gilda e le altre: vittime o eroine?", che offrirà l’occasione per approfondire il Rigoletto. Alle 17 Larovere sarà in sala Castiglioni con una conferenza su "Anna Glawari nella Vedova allegra: femminilità e autonomia", in cui esplorerà il personaggio di Hanna. Gli studenti potranno proseguire il percorso il 20 marzo alle 11, con la conferenza della musicologa Valentina Anzani, che si terrà nella sala Cesanelli.