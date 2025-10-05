Due lapidi in onore della memoria

Recanati onora la memoria storica con due nuove lapidi commemorative. La Giunta, infatti, ha deciso di realizzare le lapidi in omaggio ai cosiddetti Imi (Internati Militari Italiani) e alla memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati.

Nel primo caso si rende omaggio a quei militari italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre a cui il regime nazista, il 20 settembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, modificò lo status privandoli della protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra e destinandoli al lavoro coatto nei campi di concentramento tedeschi. Oltre 800.000 soldati del Regio Esercito vissero questa tragica esperienza, e tra loro anche numerosi Recanatesi, circa 500.

Una lapide commemorativa sarà collocata sotto il loggiato del Palazzo Comunale in Piazza Giacomo Leopardi, come segno tangibile di riconoscimento per il loro sacrificio e la loro dignità. La seconda lapide sarà dedicata alla memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati. La lapide troverà posto nel cortile di Palazzo Venieri, sede del Liceo cittadino, per promuovere una riflessione collettiva sulla complessità degli eventi del secondo dopoguerra.

Entrambe le iniziative nascono anche dalla sollecitazione di cittadini recanatesi, a dimostrazione di un senso civico vivo e partecipe. Le lapidi saranno realizzate con materiali e dimensioni adeguate al contesto architettonico e artistico dei luoghi, previa autorizzazione della Soprintendenza e degli organi competenti.