Due locali comunali da assegnare

Doppio avviso pubblico del Comune di Corridonia volto all’assegnazione di due locali di proprietà dall’ente, destinati ad attività commerciale. Uno di questi è relativo all’edificio destinato ad attività di bar ubicato a San Claudio, in via Decio Rossini, con un canone mensile a base d’asta pari a 8.760 euro annui e la migliore proposta sarà selezionata secondo il criterio della maggior offerta pervenuta rispetto al canone mensile (ovvero 730 euro). L’altro riguarderà la struttura temporanea composta da cinque moduli prefabbricati ad uso commerciale sita all’interno del parco di Villa Fermani, già in precedenza assegnata in delocalizzazione, attualmente adibita ad attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. I locali sono di circa 70 metri quadrati insieme ad un portico di altri 29, ed i criteri di assegnazione, così come i modelli di richiesta, sono consultabili nell’avviso presente sul sito istituzionale del comune, in questo caso verrà accordata una preferenza ai soggetti che svolgono attività di bar. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro le 12 del 22 aprile: tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], a mezzo raccomandata ar indirizzata a "Comune di Corridonia, piazza Corridoni 8" oppure con consegna all’ufficio protocollo sito in piazza del Popolo.