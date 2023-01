Due lupi a spasso vicino alle abitazioni

Non è per nulla passato inosservato, lunedì sera, il passaggio dei lupi in zona Pizzardeto, al confine tra Porto Recanati e Loreto. Alcuni cittadini hanno fotografato, intorno alle 20, due esemplari che stazionavano davanti ai cartelloni pubblicitari, collocati di fronte alla rotatoria dove c’è il McDonald’s. Inutile dire che ciò ha creato un po’ di allarme nella popolazione, in quanto quei lupi erano vicini a delle abitazioni private. Ma in realtà non è la prima volta che vengono avvistati nella nostra zona. A settembre, un esemplare era stato visto scorrazzare in pieno giorno a Porto Recanati, nel quartiere Montarice, all’altezza di via della Castelletta. Inoltre, nei giorni scorsi, l’allarme è stato lanciato anche nel sud Anconetano, tra Osimo Stazione e Loreto. Tuttavia, i lupi sono ormai presenti sulla nostra costa da ormai tre anni. E i danni maggiori si sono registrati nelle campagne di Porto Potenza, dove diversi esemplari girano di notte azzannando e mangiando gli animali da cortile di diversi agricoltori. Questo, tra contrada Acquabona, Fosso a mare, Fornace Antonelli e contrada Alvata. Non solo, nei mesi scorsi in zona Spinnaker si era verificato un episodio che aveva destato molta paura: un lupo si era intrufolato all’interno dei garage di un condominio. Di recente, l’amministrazione di Potenza Picena ha organizzato un incontro pubblico sul tema, spiegando che la convivenza con il lupo è possibile.

Giorgio Giannaccini