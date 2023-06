Due milioni al progetto ’Dopo di Noi’ Capponi: "Quindici posti letto in più"

di Gaia Gennaretti

Due milioni per il progetto Dopo di Noi. Saranno utilizzati per il completamento degli alloggi con ulteriori 15 posti letto e servizi. Il sindaco Franco Capponi risponde anche alla minoranza che ha nuovamente sollevato critiche sulla demolizione della palestra di Passo di Treia e, in generale, sul progetto dei poli scolastici. "L’opposizione ancora una volta prova a fare solo polemica senza essere informata e partecipare alle scelte fatte insieme alla cittadinanza. Forse per aderire a qualche incompreso, va contro quello che è stato progettato, finanziato e appaltato nonché fortemente voluto dalle nostre scuole, dai nostri giovani e dalle società sportive del territorio". Nel prossimo autunno sarà posata la prima pietra del nuovo progetto del "Dopo di Noi". I due stralci previsti, il secondo finanziato con i fondi del Pnc, prevedono la realizzazione di una struttura ricreativa con mensa, assistenza, spazi di convivenza e servizi per un totale di 15 posti letto che sarà costruita su un terreno adiacente all’attuale struttura diurna su terreno che il Comune di Treia metterà a disposizione della cooperativa Di Bolina e che sarà proprietaria dell’edificio e si occuperà della sua gestione. In merito, invece, alle critiche sollevate dalla minoranza sul progetto dei poli scolastici che è stato anche oggetto della scorsa campagna elettorale Capponi replica così: "Costruiremo, in sostituzione della tensostruttura pressostatica, una palestra moderna, a consumo zero energia. Per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Passo di Treia infatti, l’amministrazione ha avviato fin dal 2017 un processo partecipativo affinché si potesse scegliere la soluzione migliore che è stata approvata il 22 giugno 2018. L’opposizione da allora non ha seguito il procedimento. Tra l’altro la tensostruttura di Passo di Treia non risponde più alle norme vigenti e il telo di copertura non è recuperabile per lo stato di usura. I disagi saranno affrontati spostando le tre classi della secondaria al Monastero della Visitazione e le attività di motoria e sportive scolastiche saranno svolte nelle altre palestre del capoluogo disponibili; le associazioni sportive del territorio verranno trasferite nella palestra di Chiesanuova".