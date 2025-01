Due milioni per le case popolari. Interventi a Villa Potenza e Muccia

L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato due progetti di edilizia residenziale pubblica nel Maceratese: il primo a Muccia, il secondo nel capoluogo. Ad annunciarlo è il commissario straordinario Guido Castelli.

Per quanto riguarda Macerata, l’edificio Erap oggetto di riparazione è un condominio costituito da tre piani fuori terra, in via dell’Acquedotto a Villa Potenza, dove troveranno posto sei unità abitative. In il contributo è di 670.513 euro.

Nel caso di Muccia, si tratta di un edificio in via Clementina, oggetto di demolizione e ricostruzione. All’interno si svilupperanno quattro unità abitative, due al piano terra e due al primo. Mentre a livello sottostrada troveranno collocazione i garage e le relative cantine. La superficie scoperta dell’abitazione manterrà la sua caratteristica di giardino. Sono infine previste pavimentazioni per la scala di accesso all’edificio e per il marciapiede esterno. L’importo del progetto è 1.517.792 euro.

"Lo spopolamento ha prodotto danni ben prima dell’arrivo del sisma, dobbiamo fare in modo che i nostri territori tornino a vivere", ha commentato il senatore Castelli.