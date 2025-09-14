Due milioni per le ricerche di Giorgetti

Un finanziamento di due milioni e 200mila euro è stato assegnato dall’Erc Starting Grant, il Consiglio europeo della ricerca, alla giovane ricercatrice matelicese Carolina Giorgetti, 35 anni, operante nel laboratorio di geologia dell’École Normale Supérieure di Parigi. La ricercatrice matelicese, laureatasi nel 2014 alla Sapienza di Roma ed entrata a far parte di un team di ricerca all’École Polytechnique Fédérale di Losanna in Svizzera, dal 2022 è tornata a Roma, al dipartimento di scienze della terra della Sapienza, grazie a una borsa di studio individuale Marie Sklodowska-Curie. Reclutata come ricercatrice nel 2024 al Cnrs, ente pubblico di ricerca francese, il più grande in Europa e secondo nel mondo, Giorgetti è divenuta un’esponente del team "Deformazione e strutture" del laboratorio di geologia dell’École Normale Supérieure. Il bando a cui ha partecipato la matelicese prevedeva l’assegnazione di 761 milioni di euro ed era rivolto a ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader emergenti della ricerca, con un’esperienza dai 2 ai 7 anni dopo il dottorato. La ricerca di Giorgetti si è concentrata su esperimenti di laboratorio volti a riprodurre e comprendere i terremoti, con l’obiettivo di confrontare le osservazioni sperimentali con l’attività sismica reale, in quanto il laboratorio consente l’osservazione dei fenomeni su scala ridotta, in un ambiente controllato e altamente strumentato. Sono stati 55 i ricercatori italiani ad aver visto assegnati fondi, battuti solo dalla Germania che vanta 87 ricercatori premiati, ma nettamente superiori ai 33 della Francia, terza classificata. m. p.