Due milioni per l’edificio delle associazioni a borgo Peranzoni

Un lavoro da due milioni sistemerà l’edificio delle associazioni a borgo Peranzoni. L’intervento a Villa Potenza prevede la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo per il mantenimento e il recupero delle originarie caratteristiche dello stabile, costruito alla fine dell’ottocento, oggi inagibile dopo il sisma 2016. L’immobile al momento presenta diverse lesioni e fenomeni di erosione sui quali si interverrà per eseguire una totale rigenerazione; saranno eseguiti interventi strutturali sulle finiture interne ed esterne, sulle cornici, sugli apparati decorativi, sui muri perimetrali, sulla copertura e sugli infissi. Tutti gli interventi sono finalizzati a garantire un restauro conservativo dell’immobile che, negli anni, è stato interessato da diverse fasi edilizie. "Un finanziamento importante i cui lavori, terminate le dovute verifiche e una volta espletata la gara di appalto, potrebbero partire già alla fine dell’anno – ha detto il sindaco, Sandro Parcaroli –. L’intervento riguarderà un edificio simbolo per Villa Potenza sia dal punto di vista storico e strutturale che sociale". "Portiamo avanti l’impegno di restituire alla frazione di Villa Potenza un immobile strategico per le attività associative e sociali - ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori -. Con questa rigenerazione il patrimonio edilizio comunale si arricchisce ancora con l’obiettivo di favorire in ogni quartiere e frazione l’attività delle associazioni".