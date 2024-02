Due milioni per rifare il crossodromo: ci sarà anche un’area camper

I lavori in programma al crossdromo Gina Libani Repetti di Monte Porro consisteranno in qualcosa di più di un semplice restyling. A specificarlo sono stati le autorità intervenute alla conferenza stampa al teatro comunale per spiegare come saranno investiti i due milioni di euro ottenuti nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo sisma.

Relatori dell’incontro Luigi Copioli, presidente della Federazione motociclistica italiana, Fabio Luna, presidente regionale del Coni, Paolo Procaccini, presidente del Motoclub Esanatoglia, oltre al sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci. Da remoto inoltre si è collegato il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, che si è congratulato per l’impegno profuso in merito dall’ente comunale e si è detto "lieto per il progetto di valorizzazione di questa storica pista marchigiana, che potrà tornare pienamente fruibile e a disposizione del mondo sportivo, sia a livello nazionale che europeo, tanto che come struttura commissariale abbiamo permesso di raggiungere i due milioni di euro, stanziando un’integrazione di 340 mila euro ai fondi già ottenuti". "Si tratta – ha affermato il sindaco Bartocci – di un progetto distintivo dell’identità sportiva di Esanatoglia, che prevede un’area camper a servizio dell’impianto, un’area per eliambulanza e un potenziamento turistico anche per la presenza dell’osservatorio astronomico".

Matteo Parrini