CronacaDue minorenni al lavoro. Autolavaggio sequestrato
30 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Due minorenni al lavoro. Autolavaggio sequestrato

Il titolare è stato denunciato dopo i controlli dei carabinieri del Nil. Diverse le violazioni riscontrate in materia di sicurezza e tutela dei dipendenti.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata in azione

Due minorenni sorpresi a lavorare in nero: sotto sequestro un autolavaggio low cost. Nei guai il titolare. I carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Macerata hanno svolto un controllo in un autolavaggio di Civitanova, con l’obiettivo di verificare le condizioni di lavoro dei dipendenti, a tutela appunto della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. I militari hanno eseguito un primo accertamento nell’attività, riscontrando diverse violazioni: dall’impiego di manodopera in assenza di regolare contratto di lavoro, a significative irregolarità e pericoli, per le quali erano state immediatamente impartite specifiche prescrizioni obbligatorie per la messa a norma. Una successiva verifica ha accertato che il titolare non aveva ottemperato alle prescrizioni di sicurezza che gli erano state impartite, mantenendo le condizioni di grave rischio per i dipendenti. Pertanto, di fronte alla reiterata negligenza e al persistente pericolo, il Nil ha richiesto il sequestro preventivo dell’intera attività: richiesta accolta dalla Procura di Macerata, per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Il controllo ha fatto emergere anche un quadro ancor più allarmante sul fronte del lavoro sommerso e dello sfruttamento della manodopera. Infatti, durante gli accertamenti da parte dei militari sono stati identificati due minorenni, in età non impiegabile, che svolgevano mansioni in nero e in condizioni di totale irregolarità, violando le normative che tutelano la fascia d’età più debole. Il titolare dell’autolavaggio è stato denunciato per i reati connessi al mancato adempimento delle prescrizioni e per l’impiego di minori. L’attività sottoposta ai controlli dei carabinieri rimarrà sotto sequestro fino alla completa regolarizzazione. I carabinieri del Nil e del comando provinciale di Macerata, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata, proseguiranno i controlli per tutelare i lavoratori, contrastando lo sfruttamento di manodopera.

Chiara Marinelli

© Riproduzione riservata

