"Due nati dal 2022. Creare posti di lavoro è l’unica soluzione"

Con un’età media di 59,2 anni, Castelsantangelo sul Nera è il comune più vecchio della provincia. Agevolazioni per le coppie che scelgono di vivere qui; incentivi per chi decide di investire sul territorio per crearvi stabilimenti; più servizi, opportunità di lavoro e infrastrutture sono le strategie, secondo il sindaco Alfredo Riccioni, per attrarre e mantenere giovani e famiglie e "svecchiare" il paese. "Da diversi anni l’età media della popolazione è molto alta", esordisce Riccioni. La cicogna fa raramente tappa a Castelsantangelo, "è nato un bimbo nel 2022, poi un altro l’anno scorso", spiega.

"Puntiamo a creare nuovi posti di lavoro – continua –. La casa di riposo è in fase di progettazione esecutiva e, appena questa sarà approvata, si potrà procedere con una gara per iniziare i lavori; sono previsti quaranta posti letto già riconosciuti come rsa dalla Regione. La casa di riposo sorge vicino all’area Sae di Nocria e, in base a un’idea della passata amministrazione, quando le casette rimarranno vuote potranno essere destinate a coppie di anziani autosufficienti. Insomma, se gli interventi procederanno a pieno regime, avremo almeno trenta posti di lavoro. Che, sommati ai venticinque dipendenti dello stabilimento di acqua minerale Nerea, sarebbero cosa gradita. Stiamo riqualificando gli impianti sciistici, e anche questo creerà occupazione".

Oggi gli abitanti sono 211, mentre al momento del sisma 2016 erano 234. "Tra chi è andato via e chi purtroppo non c’è più – dice – non è semplice ripopolare. Dobbiamo puntare sui giovani che sono stanchi della vita di città: si può lavorare in smart working, la fibra arriva fino alla frazione più alta, Macchie. È giusto seguire gli anziani, ma anche i bambini; così quest’anno, per la prima volta, a giugno abbiamo organizzato un centro estivo per non lasciare "scoperte" le famiglie (a luglio e agosto viene organizzato a Visso, insieme a Ussita)". Riccioni torna infine sulla Zona franca urbana, affinché venga dedicata esclusivamente ai Comuni più colpiti dal sisma, con almeno il 70% di case distrutte.

Lucia Gentili