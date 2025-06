Due nuove panchine dedicate a Leopardi e Gigli

Un bel gesto d’amore e di memoria porta a Recanati due nuove panchine, dono prezioso e sentito alla città dell’ex studentessa della Scuola di Italiano Dante Alighieri, Cam-Tu Huynh Asahina, in memoria del marito recentemente scomparso Jon W. Asahina. Con questo gesto, la signora Cam-Tu ha voluto esprimere il suo affetto per la città, unendo idealmente l’eredità del marito alla storia e alla bellezza di Recanati, dove nel passato ha trascorso un bellissimo periodo per imparare l’italiano, in un abbraccio che attraversa continenti e generazioni.

Una delle due panchine in marmo riporta alcuni versi dell’immortale poesia "l’Infinito" di Giacomo Leopardi ed è stata posizionata nell’area verde che guarda proprio il Colle dell’Infinito; l’altra, invece, collocata al piano superiore dei giardini pubblici, è dedicata a Beniamino Gigli e sul marmo sono incisi alcuni versi della celebre canzone "Mamma".

L’inaugurazione si terrà il 2 luglio alle 17,30: un momento aperto a tutta la cittadinanza per condividere insieme la gratitudine, la bellezza e l’emozione di un gesto che arricchisce il patrimonio urbano e dota la città di importanti arredi utili a cittadini e turisti.

A queste due panchine si aggiungerà anche la panchina "Steelosa" raffigurante il simbolo dell’Infinito, realizzata interamente in acciaio riciclato: un’iniziativa promossa nell’ambito di un progetto in cui barattoli e lattine e ogni tipo di imballaggio in acciaio si trasformano in elementi di arredo urbano come panchine, binari ferroviari e tombini.