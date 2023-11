Due operai sorpresi con la droga. Denunciati dopo un controllo

Presi con 45 grammi di hashish, due giovani operai sono stati denunciato per il reato spaccio. Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della stazione di Matelica hanno fatto alcuni controlli straordinari per la movida del fine settimana. Nel corso della nottata sono state effettuate sette perquisizioni. Durante questi controlli, sono stati denunciati due soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I due sono stati trovati infatti con 45 grammi di hashish, un quantitativo che è stato ritenuto troppo elevato per poter pensare che servisse solo al loro consumo personale. Ora dovranno risponderne in tribunale. Un 18enne della zona invece è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze, per le conseguenze amministrative che saranno ritenute opportune: i militari lo hanno trovato con due spinelli addosso. I controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, proseguiranno in particolare nei fine settimana, per contrastare la diffusione e lo spaccio delle sostanze illecite, e per prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera, a tutela dei cittadini.