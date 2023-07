Due opere innovative sulla parete nord di palazzo Sforza

Alla destra del semaforo di via Buozzi ecco due nuove opere sulle ‘Geografie urbane’: ‘Città a misura d’albero’ della ternana Giulia Ceccarani e ‘Voglia di restare’ della torinese Alice Lotti (l’artista che a dicembre dipinse il sottopasso di via Indipendenza). Sono le due installazioni che campeggiano sulla facciata nord di palazzo Sforza. La loro inaugurazione, nella mattinata di ieri, ha aperto la kermesse di ‘Tabula rasa’, la tre giorni di festival delle arti visive in scena al Lido Cluana che si sta svolgendo in questo fine settimana. "Porto il tema del cambiamento climatico – ha chiarito Ceccarani –. Ho ricreato un trenino che porta a spasso gli alberi: mi piaceva immaginare una città dove al centro, più che noi, ci fossero proprio loro". Quanto a "Voglia di restare, da ciò che mi ha illustrato l’artista che non è potuta essere con noi oggi – ha indicato Vesprini –, mette gli spazi urbani all’interno di perimetri ben precisi. E’ un po’ come quando si viaggia e si disegnano i posti nelle cartoline. E poi c’è un connubio tra rurale e urbano. Sono contento di tale risultato, anche perché questi billboard non venivano utilizzati da trenta anni e ora, da tre, sono l’espressone dell’arte italiana al femminile". Di "menti brillanti" ha parlato l’assessore alla Transizione ecologica Belletti, mentre il presidente del Consiglio Fausto Troiani, al fianco della consigliera Paola Campetelli, ha detto che "il festival dà lustro alla città". Nel pomeriggio, spazio alla mostra su artisti e grafici al Lido Cluana.

Francesco Rossetti