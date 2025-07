Due panchine in marmo. Omaggio a Leopardi e alla città

Un dono prezioso e carico di significato arricchisce da alcuni giorni il patrimonio urbano della città: due nuove panchine in marmo, a forma di volume aperto, volute e donate da Cam-Tu Huynh Asahina, vietnamita residente in America, ex studentessa della Scuola di Italiano Dante Alighieri, in memoria del marito recentemente scomparso Jon W. Asahina. Un gesto di profondo affetto che lega la memoria di una storia d’amore internazionale alla bellezza senza tempo della città leopardiana. Una delle due panchine è stata collocata nell’area verde che guarda il Colle dell’Infinito: sul marmo campeggiano alcuni versi dell’immortale poesia "L’Infinito" di Giacomo Leopardi, un omaggio al poeta simbolo della città. L’altra panchina, posizionata al piano superiore dei giardini pubblici, è dedicata invece al grande tenore recanatese Beniamino Gigli, con incisi alcuni versi della celebre canzone "Mamma". Ieri sera l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Pepa e dell’assessore alla cultura Pelati arricchita anche dall’esibizione dei tenori Carlo Giacchetta e Pierluca Trucchia (consigliere comunale e presidente dell’Associazione Gigliana) che ai giardini pubblici hanno intonato i celebri versi della canzone "Mamma" di Beniamino Gigli. Cam-Tu, che a Recanati aveva vissuto per imparare la lingua italiana, ha voluto così esprimere la sua gratitudine e il suo legame con la città, creando un ponte ideale tra culture, generazioni e luoghi lontani.

Antonio Tubaldi