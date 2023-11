Due panchine inaugurate dai donatori di organi: "Vicini al prossimo"

"Io dono! Non so a chi... ma so perché". È stato questo il messaggio lanciato domenica mattina dall’Aido, che ha inaugurato le due nuove "panchine del Dono". Una si trova al Pincio-Belvedere Donatori di Sangue (a Potenza Picena) e l’altra in piazza Douhet (a Porto Potenza Picena). "Non sono soltanto due semplici oggetti – ha detto il presidente provinciale Aido, Elio Giacomelli –, si tratta di un tangibile promemoria di quanto ognuno di noi può fare per il prossimo, un atto di generosità e civiltà che non costa nulla". Mentre il presidente della sezione comunale Aido, Paolo Tasselli, ha sottolineato l’importanza del donare organi.

"Ogni anno – ha spiegato – circa 9mila persone sono in lista di attesa e di queste soltanto la metà riescono ad avere la possibilità di essere trapiantate. Da qualche anno con il rinnovo della carta d’identità, da parte degli uffici anagrafe dei Comuni, viene indicata la possibilità di sottoscrivere il foglio di consenso all’espianto degli organi post mortem. Facciamolo, potrebbero ridare speranza di vita a più di una persona".

Erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, il presidente del Consiglio comunale Mirco Braconi, i consiglieri Valentina Campugiani, Margherita Fermani e Stefano Mezzasoma, i comandanti delle due caserme dei carabinieri Inerio Sopranzi e Alessio Alberigo, i presidenti delle Pro loco Giuseppe Castagna e Francesca Ceci, il presidente regionale "Familiari Vittime della Strada" Piero Bonarini e il coordinatore locale della Protezione civile Carlo Carlini. "Quando l’Aido provinciale e quello comunale ci hanno proposto questa iniziativa – ha precisato il sindaco Tartabini –, abbiamo subito aderito con entusiasmo".