"Due Passi nel Folk" Festa a Castelnuovo

È festa nel quartiere di Castelnuovo di Recanati in questo fine settimana con "Due Passi nel Folk", evento musicale che di anno in anno è cresciuto con concerti svolti anche in inverno, diventando un carattere distintivo dello storico rione cittadino. Oggi e domani "il vecchio borgo diventa polo musicale d’eccellenza con la presenza di artisti di indiscussa fama nazionale e internazionale" commenta il sindaco Bravi. Quest’anno la programmazione si arricchisce anche di una residenza creativa con l’artista e illustratrice belga Tine Vercruysse che si troverà a vivere la sua esperienza artistica nello spazio aziendale della famiglia Castagnari, celebri costruttori artigianali di organetti da oltre cento anni. Per questa residenza l’azienda ha offerto la possibilità di utilizzare i propri materiali di scarto. Le opere saranno in mostra durante le intere giornate del festival. L’evento sarà anche occasione per scoprire l’approccio più strettamente strumentale e l’interpretazione danzante alle melodie popolari grazie all’organizzazione di stage dedicati. Nelle serate del festival saranno attivi stand gastronomici per tutti i gusti. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

Antonio Tubaldi