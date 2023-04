Due pedalate per l’ambiente: "Evviva il turismo sostenibile"

Civitanova si prepara ad ospitare una doppia biciclettata, con due gruppi che percorreranno itinerari differenti per ritrovarsi allo stesso traguardo. La data scelta è quella di domenica 30, per una giornata organizzata grazie alla collaborazione tra diverse realtà, di cui si è discusso ieri mattina nei locali del circolo Fontespina 2000 con la partecipazione degli stessi organizzatori del viaggio sulle due ruote a pedali: si tratta degli assessori alla Mobilità sostenibile Roberta Belletti e al Turismo Manola Gironacci, di Angelo Broccolo, Osvaldo Miandro e Giuseppe Del Mastro del Gruppo sportivo 2000 e di Bruno Valeriani di Civitanova green life , Mauro Fumagalli di MarcheBikeLife e Fabio Mircoli di Fiab costa Macerata Fermo. Presente anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. In occasione della domenica sportiva, il gruppo dei ciclisti di Fontespina partirà alle 10.30 dall’abbazia di San Claudio per dirigersi nei territori di Morrovalle, Montecosaro, con il giro della Santissima Annunziata fino a Santa Maria Apparente. Altro percorso, invece, quello studiato dal nucleo con a capo Valeriani: in questo ci si ritroverà, sempre alle 10.30, al Club Vela per procedere verso il lungomare sud fino alla pista ciclabile e quindi al Santuario, dove ci sarà spazio per i saluti con l’amministrazione comunale. "Un percorso che nasce da un turismo sostenibile", l’ha definito la Gironacci, mentre per la Belletti l’intenzione è quella di "promuovere l’uso della bicicletta".

Francesco Rossetti