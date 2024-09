Due plessi chiusi per i topi. I Salesiani e Piediripa pronti a ospitare 700 alunni

"Gli alunni della primaria Medi saranno spostati ai Salesiani, l’infanzia Agazzi (nella foto) nella scuola Andersen a Piediripa". Questa la decisione arrivata ieri, presa di comune accordo tra il Comune e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Fermi, Federica Lautizi. L’ordinanza firmata sabato scorso dal sindaco Sandro Parcaroli segnava infatti l’impossibilità per le classi dei due plessi di usufruire degli edifici nella prima settimana di lezioni, per necessari interventi di derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e pulizia degli stabili. A seguito della richiesta pervenuta dal Comune il 5 settembre e mossa dalla stessa scuola, sono infatti partiti i sopralluoghi nei plessi interessati , riscontrando la necessità degli interventi da fare.

Un cambiamento a pochissimi giorni dalla prima campanella che aveva lasciato non pochi dubbi e disagi alle famiglie. "Abbiamo fatto gli ultimi accertamenti e, di comune accordo con la dirigente Federica Lautizi, abbiamo mandato le comunicazioni alle famiglie che sono state quindi già informate – spiega l’assessore all’Istruzione, Katuscia Cassetta –. I bambini della primaria Enrico Medi saranno temporaneamente spostati ai Salesiani, mentre l’infanzia del plesso Rosa Agazzi sarà accolta nella scuola Andersen a Piediripa, che ha delle aule in più a disposizione e che fa parte sempre dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi".

Assicurati i servizi essenziali di mensa e trasporto, come sottolinea l’assessore: "Garantiamo il trasporto a tutti i bambini fino a Piediripa, così come ai bambini della primaria che avevano fatto richiesta fino ai Salesiani. Abbiamo cercato di garantire tutto quello che ci è stato richiesto dalla scuola, senza riduzione di orario e garantendo anche il servizio mensa per tutti, alleviando il più possibile il disagio scatenatosi". E conclude: "Ci dispiace che non potranno iniziare l’anno scolastico nei loro soliti edifici, si tratta comunque di una soluzione temporanea che durerà fino a martedì, il tempo di terminare gli interventi necessari. Poi si tornerà alla normalità".