Due posti per il servizio civile nell’associazione

E’ stato pubblicato il nuovo bando del Sevizio civile universale a livello nazionale, dove è presente anche l’Avis Civitanova. Chi ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni ha infatti la possibilità di trascorrere un anno in seno all’associazione civitanovese per dare così il proprio contributo alla crescita, non solo personale e professionale, ma anche a quella di tutto l’Avis cittadino. Il contratto, per due persone, prevede un compenso mensile, corrispettivo dell’espletamento delle mansioni amministrative e associative da svolgere in sede, in via Buozzi. Il bando scade alle 14 del 10 febbraio. Tutti i dettagli si possono trovare nell’area “Servizio civile” del sito avis.it. Per ulteriori chiarimenti 0733.813777 e 333.2143900. Ai volontari, come da programma nazionale, spetta un compenso di 14,65€ netti giornalieri, per un totale 439,50€ netti mensili. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.