Due progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

Sono solo due per ora i Progetti di utilità collettiva (Puc) approvati dall’amministrazione comunale e trasmessi all’Ambito territoriale sociale 14 e al Centro per l’Impiego per l’utilizzo di chi beneficia ad oggi del reddito di cittadinanza. In tutto si richiedono sei operatori da impiegare nella manutenzione degli spazi e del verde pubblico ed a supporto dell’organizzazione di eventi in città, oltre che nelle attività extra-scolastiche. La richiesta si è dimezzata rispetto all’anno passato quando si era ipotizzato di poter utilizzare ben 55 fruitori del reddito di cittadinanza in attività diverse, dal canile alla raccolta differenziata dei rifiuti, dalla biblioteca e mediateca comunale al supporto e sollievo di chi si trova in situazioni di fragilità e difficoltà. A loro è richiesto un impegno non inferiore a 8 ore fino ad un massimo di 16 a settimana e il progetto presentato punta a migliorare il decoro urbano ed a valorizzare la qualità degli eventi pubblici organizzati a livello locale anche per sensibilizzare la popolazione su temi ambientali. Inoltre l’Amministrazione punta a fornire un supporto alla vigilanza delle attività extra-scolastiche per i minori residenti nel Comune sia fornendo assistenza nei pulmini, sia provando a creare percorsi pedonali di quartiere casa-scuola per l’accompagnamento degli studenti.