Due ragazze pranzano al bar. Poi scappano senza pagare

Fanno pranzo al bar pasticceria Gazzani, ma non passano alla cassa e se ne vanno senza pagare. Ieri, poco prima dell’una, due ragazze sono scappate via dopo aver consumato pollo e salmone all’esterno del locale di via Dante Alighieri a Civitanova.

Si erano accomodate all’aperto, su uno dei tavoli più laterali rispetto alla porta di ingresso e, una volta consumato il pranzo, prima si è alzata una ed ed entrata nell’auto con cui erano arrivate e che avevano parcheggiato davanti al bar, poi l’altra l’ha raggiunta e tutte e due si sono allontanate, senza saldare il conto. Una scena ripresa dalla telecamera di videosorveglianza del bar, dalla quale non si vede però la targa dell’auto.

"Ho riguardato le immagini e quello che mi ha colpito è la naturalezza e, allo stesso tempo, la sfacciataggine con cui hanno agito" racconta Franco Gazzani, il titolare. Non ha sporto denuncia. "Non ne vale la pena – dice – e comunque questi episodi capitano sempre più spesso. Non è tanto per il valore di quello che hanno consumato, ma ogni volta è il modo che mi sorprende, la sfrontatezza con cui agiscono ed è stato così anche in questa occasione".

Le due scroccone, di nazionalità presumibilmente nord africana, si sono allontanate a bordo di una auto di colore rosso.

Lorena Cellini