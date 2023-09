Due ragazzi sorpresi con l’hashish nei giardinetti di via Isonzo

Controlli antidroga in città martedì, da parte della polizia. Il personale della questura ha svolto dei servizi mirati nelle zone vicine alle scuole e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, specialmente nelle fasce orarie coincidenti con l’inizio e il termine delle attività scolastiche. Nei pressi dei giardini di via Isonzo, non lontano dall’istituto San Giuseppe, gli agenti della Squadra mobile hanno proceduto al controllo di alcuni giovani con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Due extracomunitari, grazie alla perquisizione, sono stati trovati in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. La sostanza è stata messa sotto sequestro e i due ragazzi sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti alla prefettura, per le conseguenti sanzioni di natura amministrativa. Questi controlli mirati saranno ripetuti nei prossimi giorni, per contrastare il fenomeno dello spaccio e arginare la diffusione degli stupefacenti.