Due sacchi di rifiuti in 800 metri: "Sconfitta collettiva, ma non mollo"

In appena 800 metri di camminata, nel quartiere di Villa Eugenia a Civitanova, riempie due sacchi di rifiuti di plastica abbandonati sulla strada. "Pesano molto più del loro contenuto: raccontano una sconfitta collettiva". Parole di Andrea Foglia, fisioterapista e coordinatore del tavolo di associazioni che lavorano sui fenomeni sociali e sul benessere dei giovani. "Esci a fare una passeggiata con lo spirito giusto: il cane al guinzaglio, il desiderio di staccare la mente prima di una nuova settimana di lavoro. Poi rientri con addosso tutt’altro: sconforto, amarezza, rabbia, un senso profondo di impotenza". È il racconto della domenica in parte trascorsa a ripulire le vie del quartiere. "Una partita quasi persa – dice – ma arrendersi non è compatibile con la coscienza di un adulto che vuole essere tale". Ma anche di quelli che chiama "adulti immaturi" sottolinea la sconfitta "perché producono degrado, incapaci di educare le nuove generazioni con l’esempio", ed è una sconfitta che mette pure sulle spalle "degli adulti sensibili, che provano indignazione ma dovrebbero fare di più. La consapevolezza non basta: serve l’impegno quotidiano. Ogni luogo può diventare un laboratorio di rispetto ambientale, e non solo. Su ogni tema di rilievo sociale serve educare, testimoniare e agire con la stessa coerenza". Ne ha anche, soprattutto, per la politica: "le spetta il compito più grande, disegnare la città del presente e del futuro. La cura dell’ambiente non può essere un tema confinato in una giornata ecologica all’anno, ma diventare un pilastro dell’azione pubblica, parte integrante delle politiche educative, urbanistiche, culturali e sanitarie".

Tocca poi la questione delle microplastiche "che sono nel suolo, nell’acqua, nell’aria che respiriamo. Entrano nei nostri corpi, raggiungono organi vitali. Danneggiano gli ecosistemi e mettono a rischio la salute. Ma non mi do per vinto. Non voglio essere complice silenzioso del degrado che lasceremo ai nostri figli, né corresponsabile delle malattie che affliggono le nuove generazioni. La partita sembra quasi persa, ma vale ancora la pena giocarla".

Lorena Cellini