Due serate con "Giusto": "Il riscatto degli invisibili"

Domani e venerdì, alle 21, la scena del Lauro Rossi di Macerata è per "Giusto" di Rosario Lisma. "Una storia surreale, buffa e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo, un invito a superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati", annunciano dal teatro. "Ho scritto "Giusto" – racconta l’artista – con l’intento appassionato di riscattare gli invisibili della nostra società contemporanea sempre più competitiva e arrabbiata. Il mio eroe è come un fiore delicato e luminoso in una discarica comica di individualismo sfrenato. Giusto è un inno alla gentilezza e all’anticonformismo. È il baluardo dell’uomo buono in un mondo spietato. Ho sempre amato i perdenti, gli incompresi. Per fortuna il teatro mi dà la possibilità di descrivere la realtà e la gioia di ribaltarla".

Giusto è un siciliano trasferitosi per lavoro. I suoi colleghi d’ufficio, all’Inps di Milano, gli appaiono come un microcosmo di maschere, di ridicole creature animali, in cui lui si sente straniero e solo. Dopo il lavoro si ritira in un appartamento che abita in condivisione con una che non c’è mai e con Salvatore. Le illustrazioni sono di Gregorio Giannotta, i costumi di Daniela De Blasio, le luci di Matteo Selis, la produzione dello spettacolo è di Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse. Rosario Lisma incontrerà il pubblico per Gente di Teatro, ciclo di appuntamenti con gli artisti protagonisti della stagione teatrale, venerdì alle 18 nel foyer del Lauro Rossi. Info e prevendite Macerata biglietteria dei teatri 0733-230735, Amat 071-2072439 e biglietterie circuito Vivaticket (anche online).