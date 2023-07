Due serate con il Rotary all’opera "Attraverso lo Sferisterio pronti a promuovere il territorio"

di Chiara Gabrielli

Nel solco del sostegno, ormai consolidato, alla stagione lirica allo Sferisterio, il Rotary Club anche quest’anno ha aderito al "Macerata Opera Festival 2023" con l’organizzazione dell’iniziativa tradizionale del "Rotary all’opera" nelle serate di giovedì e sabato della scorsa settimana. Prima di andare ad assistere all’opera, il Club come da consuetudine ha organizzato nei due giorni un aperitivo e una cena di gala nella splendida cornice del cortile di Palazzo Buonaccorsi avvalendosi del catering del noto chef Michele Biagiola e dello staff del suo ristorante, ‘Signore te ne ringrazi’.

Al service, che ha visto la partecipazione alla rappresentazione dell’apertura della stagione lirica con la prima della Carmen e poi de La Traviata, hanno presenziato nel complesso oltre 300 rotariani. Ospiti venuti da tutt’Italia e persino dall’estero hanno arricchito questa particolare edizione. Il Club ha aperto le porte ad altri rotariani della città cinese di Shenyang, Lugano, Barcellona, Sarria, Bologna, Bologna Carducci, Forlì’, Gubbio, Lanciano, Imola, Milano Fiera, Pescara, San Severo, Torino e della Regione Rotary Club Ancona, Ancona Conero, Jesi Federico II, Macerata Matteo Ricci, Recanati, Tolentino.

La serata de La Traviata ha visto la partecipazione di molte autorità rotariane, tra cui il governatore del Distretto 2090 Gesualdo Ariel Angelico, i past governor Giorgio Rossi, Gabrio Filonzi e Rossella Piccirilli, l’assistente del governatore dei Club di Macerata Camerino Tolentino, Gionata Lacchè, diversi presidenti di commissioni distrettuali e di Club e il presidente dell’Inner Wheel Antonella Gallucci. Tra le autorità civili sono intervenuti anche Sandro Parcaroli, presidente delle Provincia e sindaco di Macerata, nonché presidente dell’Associazione Arena Sferisterio, il direttore artistico Paolo Pinamonti - che si è soffermato a illustrare l’opera in programmazione nella serata -, il sovraintendente Flavio Cavalli e il presidente del Collegio dei revisori Giorgio Piergiacomi. Graditi ospiti sono stati i rappresentanti della Benelli AJ srl.

Con il "Rotary all’opera", il club di Macerata "oltre a promuovere l’amicizia rotariana - spiegano gli organizzatori - intende essere vicino alle attività culturali e alla città rilanciandone il territorio anche al di fuori dei confini e della Provincia. La promozione del territorio e della sua offerta, l’inclusività e il dialogo sono aspetti a cui il Club è particolarmente sensibile". Nel corso della serata de La Traviata, il presidente Aldo Alessandrini ha illustrato come il Club, in spirito di dialogo interculturale, abbia stretto un patto con il Rotary Club della Città di Sheyang, unico gemellaggio attivato in Italia con un club cinese. Alla presenza del socio di detto Club intervenuto all’evento, il rotariano Wolfang Wagner ha riferito con orgoglio che l’Associazione Sferisterio insieme al Rotary Club di Macerata hanno messo a disposizione il video della rappresentazione dell’Opera lirica de La Traviata degli specchi nell’allestimento dello scenografo Josef Svoboda che a settembre verrà proiettata nella città di Shenyang durante una cena di gala, il cui ricavato andrà a sostegno del Global Grant del Rotary Club di Macerata a sostegno dell’infanzia abbandonata e come tale proiezione contribuirà proprio al fine di promuovere e rilanciare in Cina la cultura del territorio e la città di Macerata già nota per la figura di Padre Matteo Ricci. Ha altresì ricordato come il merito del progetto vada alla past president Patrizia Scaramazza, che insieme al sovraintendente Flavio Cavalli hanno saputo mettere in atto questa geniale intuizione.

Il presidente Aldo Alessandrini ha da ultimo ricordato come il Rotary all’Opera ricada quest’anno nel centenario del Rotary in Italia, il cui ingresso si deve al Club di Milano nell’anno 1923, in particolar modo la serata del 22 luglio, con la rappresentazione de La Traviata, è stata dedicata anche alla celebrazione della predetta ricorrenza.