Due serpenti entrano negli appartamenti popolari di via Mascambruni

Fate presto a metter mano al degrado in cui ancora oggi si trovano le palazzine dei 12 alloggi popolari di via Mascambruni a Recanati. L’appello arriva dagli stessi residenti che nei giorni scorsi si sono trovati in casa ospiti particolarmente indesiderati: due grosse bisce che dalle sterpaglie vicine sono riuscite a entrare negli appartamenti a piano terra. D’altra parte i residenti di quegli alloggi sin dal loro ingresso nelle nuove case, circa 12 anni fa, sono stati costretti a convivere con opere non terminate come gli accessi alle tre palazzine, formate da quattro appartamenti ciascuna, così come i garage posti al piano seminterrato che si aprono sulla parte retrostante alle abitazioni. Qui regna il più assoluto degrado e al loro posto c’è una struttura scheletrica aperta con la strada di accesso ricoperta da una coltre di sterpaglie e delimitata da vecchie transenne che ne impediscono l’accesso persino ai pedoni. Un luogo completamente abbandonato e pericoloso che spesso è rifugio di sbandati, e avolte anche terra di topi e bisce. Per fortuna la proprietaria di casa ha mostrato un grande sangue freddo e coraggio da vendere per cui, alla vista dei due grossi rettili, si è armata di scopa ed è riuscita a farli uscire di casa sua. I residenti sperano solo che inizino presto i lavori di recupero di queste palazzine per le quali la Regione ha messo a disposizione un finanziamento di 2.745.611 euro per realizzare un intervento di efficientamento energetico e la razionalizzazione degli spazi, lavori che saranno realizzati dall’Erap (Ente regionale per l’abitazione pubblica) delle Marche. Certo che andare a dormire la sera asserragliandosi in casa per evitare di trovarsi al risveglio, al mattino, sul letto un ospite del genere, soprattutto d’estate, non è una cosa piacevole.

Antonio Tubaldi