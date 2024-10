Due settimane a Pechino per i liceali: "Un’esperienza formativa signficativa"

Si è concluso il soggiorno dei 56 studenti del liceo Leopardi di Macerata che, accompagnati dalle professoresse Ping He, Barbara Menicucci, Erica Santoni e Maria Luisa Violini, hanno trascorso due settimane a Pechino presso il Beijing International Chinese College. Le attività sono state molteplici: lezioni di cinese al mattino, laboratori artistici e creativi, legati alla cultura e tradizioni cinesi, il pomeriggio. Numerose sono state anche le visite culturali. "L’auspicio – spiega la dirigente scolastica, Angela Fiorillo – è di continuare questa collaborazione per promuovere ulteriori scambi e consentire ai futuri studenti del nostro liceo di vivere un’esperienza significativa per il proprio cammino formativo. Non può mancare un ringraziamento sentito all’Istituto Confucio di Macerata, sempre accanto al nostro Istituto in tutte le attività con la Cina".