Due soli medici in servizio per 7mila pazienti: "Da lunedì un sostituto per la dottoressa Rossiello"

Due soli medici di medicina generale attualmente disponibili per i 7.400 residenti del territorio comunale. È lo scenario, preoccupante, che si sta verificando in questi giorni a Montecosaro, Comune che in fatto di medici di base ha dovuto fare i conti prima con il decesso della dottoressa Clara Procacci, avvenuto a fine novembre, e da lunedì scorso con le dimissioni di Ilaria Rossiello.

Disorientati, molti pazienti si sono rivolti alla sindaca Lorella Cardinali (nella foto) che si è messa in contatto con il direttore del distretto Ast di Civitanova, Pier Daniele Ruggiero: "È stato egli stesso a chiamarmi – dice la prima cittadina –, mostrandosi molto disponibile e sensibile alla questione. Confermo quanto scritto su Facebook: al momento ci è stato assicurato che lunedì arriverà il medico sostituto di Rossiello, poi dal primo marzo entrerà in servizio un medico in funzione permanente. Il passaggio da un medico all’altro avverrà in automatico per i pazienti, quindi non c’è bisogno di compilare i moduli".

Fino a lunedì gli ex pazienti della dottoressa Rossiello dovranno recarsi alla guardia medica, sperando di trovarla disponibile, oppure rivolgersi ai dottori associati Edoardo Ceschini (a Civitanova) e Mirella Scoponi per impegnative mediche.

Tornando alla situazione generale di Montecosaro, alo stato attuale gli ambulatori in servizio sono solo due: quello della stessa Scoponi, in via Monte della Giustizia, e di Manuela Vignini, in via Bologna. Parliamo di un territorio di 7.400 abitanti cui aggiungere che come detto, sia a Civitanova che a Morrovalle, il servizio del medico di continuità è talvolta assente. "Chiaramente il problema è serio – ammette Cardinali –, dovuto alla mancanza di medici di base in tutta Italia e anche al calo demografico. Questa situazione riguarda non solo i cittadini ma gli stessi dottori, costretti a seguire migliaia di mutuati".

Francesco Rossetti