Due soluzioni per il Centro autismo

Per la realizzazione del Centro autismo si affacciano due alternative all’area del Paolo Ricci, l’istituto proprietario di 6.000 metri quadrati a Civitanova Alta e che richiedono una variante urbanistica per diventare edificabili.

Il centrosinistra spinge l’amministrazione a valutare l’opzione dello Stella Maris, mentre al vertice di Fratelli d’Italia l’altra sera avanzata la proposta di costruire la struttura all’interno dell’ex area Cecchetti con i costi a carico del privato, che per la convenzione stipulata con il Comune, in cambio dei permessi a costruire nella lottizzazione Civitanova 2000 deve cedere alla città un’opera pubblica.

Avrebbe dovuto essere il sottopasso pedonale con via Venezia, struttura tramontata, e allora per Fratelli d’Italia vale la pena studiare la possibilità di sostituirla con il Centro autismo se tra Palazzo Sforza e il titolare delle concessioni edilizie nella ex Cecchetti si troverà un accordo.

Sulla questione del Centro autismo intanto i consiglieri comunali del centro sinistra hanno chiesto e ottenuto un incontro con i vertici del Paolo Ricci: "Sollecitiamo il Comune a prendere nei tempi più brevi una decisione, visto che si sono persi già fin troppi anni per colpa dell’inerzia di questa amministrazione".

Chiesta anche chiarezza "perché la sensazione è che anche la nuova struttura, almeno per la parte realizzabile con le risorse attualmente a disposizione, non potrà soddisfare l’intera domanda. Allora perché insistere su una variante con una metratura molto superiore alle attuali possibilità realizzative del Paolo Ricci. Si dica con quali risorse e perché non sono state valutate ipotesi alternative, magari con tempistiche e costi minori".

Poi c’è la questione di natura urbanistica: "La zona è un’area attualmente inedificabile. Tra i vari passaggi della variante e la realizzazione dell’opera passeranno molti anni, inoltre 6.000 metri quadrati sembrano oggettivamente sproporzionati rispetto all’esigenza di un centro per l’autismo, per la capacità di investimento attuale del Paolo Ricci e per l’impatto ambientale, quindi perché non ridurli a quanto oggettivamente necessario oggi?".