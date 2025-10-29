Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Macerata
Due soluzioni per il Centro autismo
29 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Due soluzioni per il Centro autismo

Il centrosinistra spinge per lo Stella Maris, FdI punta su una nuova struttura nell’area dell’ex Cecchetti .

La sede del Comune

Per la realizzazione del Centro autismo si affacciano due alternative all’area del Paolo Ricci, l’istituto proprietario di 6.000 metri quadrati a Civitanova Alta e che richiedono una variante urbanistica per diventare edificabili.

Il centrosinistra spinge l’amministrazione a valutare l’opzione dello Stella Maris, mentre al vertice di Fratelli d’Italia l’altra sera avanzata la proposta di costruire la struttura all’interno dell’ex area Cecchetti con i costi a carico del privato, che per la convenzione stipulata con il Comune, in cambio dei permessi a costruire nella lottizzazione Civitanova 2000 deve cedere alla città un’opera pubblica.

Avrebbe dovuto essere il sottopasso pedonale con via Venezia, struttura tramontata, e allora per Fratelli d’Italia vale la pena studiare la possibilità di sostituirla con il Centro autismo se tra Palazzo Sforza e il titolare delle concessioni edilizie nella ex Cecchetti si troverà un accordo.

Sulla questione del Centro autismo intanto i consiglieri comunali del centro sinistra hanno chiesto e ottenuto un incontro con i vertici del Paolo Ricci: "Sollecitiamo il Comune a prendere nei tempi più brevi una decisione, visto che si sono persi già fin troppi anni per colpa dell’inerzia di questa amministrazione".

Chiesta anche chiarezza "perché la sensazione è che anche la nuova struttura, almeno per la parte realizzabile con le risorse attualmente a disposizione, non potrà soddisfare l’intera domanda. Allora perché insistere su una variante con una metratura molto superiore alle attuali possibilità realizzative del Paolo Ricci. Si dica con quali risorse e perché non sono state valutate ipotesi alternative, magari con tempistiche e costi minori".

Poi c’è la questione di natura urbanistica: "La zona è un’area attualmente inedificabile. Tra i vari passaggi della variante e la realizzazione dell’opera passeranno molti anni, inoltre 6.000 metri quadrati sembrano oggettivamente sproporzionati rispetto all’esigenza di un centro per l’autismo, per la capacità di investimento attuale del Paolo Ricci e per l’impatto ambientale, quindi perché non ridurli a quanto oggettivamente necessario oggi?".

